Пекарей и кондитеров Караганды приглашают принять участие в ярмарке сладостей

11 марта в Карагандинском областном музее изобразительного искусства состоится благотворительный концерт и ярмарка «Фестиваль сладостей».

Акция стартует ради поддержки детей с заболеваниями головного мозга и центральной нервной системы, ведь все вырученные средства пойдут на реабилитацию маленьких пациентов.

На Фестивале гостей ждут вкусные кондитерские изделия и оригинальная выпечка. Так же здесь можно будет подарить себе и близким неповторимые сувениры ручной работы, принять участие в активных конкурсах и хорошо провести время.

Организаторы мероприятия приглашают к сотрудничеству пекарей и кондитеров.

По всем вопросам можно обращаться по номеру: 7 777 483 41 19 (Евгения).

Вход — 100 тенге.