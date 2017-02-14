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Панихида по Козы-Корпешу Джанбурчину прошла в Астане

Сабина 5 минут назад Комментировать 0

Прощание с главой счетного комитета Казахстана прошло в Русском драматическом театре имени Горького, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Проститься с политиком пришли его родные, друзья и коллеги. Коллеги добавили, что Джанбурчин был достойным и очень трудолюбивым человеком.

Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов отметил, что Козы-Корпеш Джанбурчин был верным, самоотверженным человеком, в нем было много хороших качеств.
После завершения панихиды родные и близкие Джанбурчина отправились в Национальный пантеон, где похоронили деятеля.

Председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин скоропостижно скончался в возрасте 56 в результате острой сердечной недостаточности.

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Автор: Сабина

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