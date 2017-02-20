Отголоски наводнения в Кокпекты ещё не затихли в Карагандинской области

Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции в Карагандинском областном суде, передаёт 24.kz.

Пострадавшие от потопа подали более 200 исков о возмещении ущерба в гражданском порядке. Три года назад наводнение в Кокпекты унесло жизни пяти человек, пострадали свыше 300 домов. Общий ущерб от прорыва Кокпектинской дамбы составил почти 1,5 млрд тенге. Виновными суд признал три человек.

Иски на возмещение урона подали не только жители Кокпекты, но и государственные органы. Два года ограничения свободы получил бизнесмен-арендатор водохранилища, а акима сельского округа и экс-начальника районного ЧС освободили от ответственности за сроком давности.