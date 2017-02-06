Отдел образования Карагандинской области не имеет отношения к скандальным тестам

В управлении образования родителям напомнили, что участие в школьных олимпиадах носит добровольный характер.

Руководство Управления образования Карагандинской области завершило служебное расследование по факту претензий родителей к тестовым заданиям олимпиады для второклассников.

Сложные для малышей вопросы озвучил в ролике, опубликованном на YouTube, родитель одной из школьниц. Сотрудники управления образования отреагировали на видеозапись.

«В ходе служебного расследования установлено, что о тестовых заданиях в своем ролике, опубликованном на YouTube, рассказал родитель ученицы второго класса гимназии № 38 Караганды. Установлено, что отделом образования во всех организациях образования города олимпиада для учащихся вторых классов по познанию мира не проводилась. По словам классного руководителя Рожновой, с целью выявления одаренных детей педагог использовала дополнительные учебные задания. В данном случае тесты были использованы из материалов, предложенных Международной олимпиадой по основам наук в начальных классах URFODU (Уральский государственный педагогический университет). Данный ресурс предлагает задания для стран ближнего и дальнего зарубежья», — сообщили в пресс-службе управления образования региона.

Как отметили в пресс-службе управления образования, учитель имеет право на дополнительных занятиях расширять кругозор учащихся.

«В данном случае тестовые задания не входили в казахстанские образовательные стандарты. В связи с этим педагогу рекомендовано впредь обращаться к ресурсам, рекомендованным для казахстанских школ», — сообщили в пресс-службе.

Выставление оценок по результатам этих тестов не предусматривалось. Участие в школьных олимпиадах, как отметили в пресс-службе, носит исключительно добровольный характер.

Напомним, что житель Караганды, являющийся отцом второклассницы, разместил на YouTube видеоролик, в котором возмутился вопросами в тестовых заданиях, розданных школьникам к предстоящей олимпиаде.