Около 80 человек получили помощь от ДЧС Карагандинской области во время метели

78 человек были спасены и эвакуированы за минувшие сутки на трассах в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Также вызволена из заносов машина «Скорой помощи». Несмотря на СМС-оповещения об ухудшении погодных условий на территории Карагандинской области , многие автовладельцы выехали на дальние расстояния.

«С утра 4 февраля до ночи 5 февраля перекрывалось движение для всего автотранспорта на участке автодорог Темиртау — граница Акмолинской области, Топар—Жезказган, Караганда—Балхаш, Караганда—Каркаралинск, Караганда—граница Павлодарской области, поселок Киевка—граница Акмолинской области. Однако отдельные граждане все же выехали в дорогу при ухудшении погоды и оказались застигнутыми в снежном плену», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

Так по сообщению департамента по ЧС, силами управления по ЧС и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ 20 человек были эвакуированы рядом с Темиртау. Из застрявшей на трассе машины скорой помощи и автобуса были эвакуированы 13 человек, а близ села Буркутты из застрявших семи автомобилей эвакуированы 10 человек. Два рыбака на озере Балхаш в Приозерске доставлены на берег, у двоих человек, которых спасатели нашли в неисправном автомобиле «ВАЗ» на трассе Кызылорда—Павлодар в Жанааркинском районе, имелся риск переохлаждения. Их эвакуировала бригада трассового медико-спасательного пункта «Актубек».

На территории Бухар-Жырауского района вблизи села Чкалово в снежном заносе оказались 10 машин. Мерзнувшие 13 человек спасены.

Всего спасатели совместно с подразделениями местной полицейской службы, войсковой части регионального командования «Орталык» Нацгвардии РК из снежных заносов эвакуировали 72 человека и спасли 6 граждан.