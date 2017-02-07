Около 50 полотен пострадали в Карагандинской областном музее

Хранилище областного музея изобразительного искусства залило кипятком, и теперь реставрации подлежат работы, написанные еще в середине прошлого века.

«Уже не раз стоял вопрос о новом здании музея, отдельно стоящем. Потому что помещение музея, находящееся в жилом доме, где по архитектурной задумке над нами находится весь технический этаж со всеми коммуникациями и 12 жилых этажей, естественно, это дает такие плачевные результаты», — с сожалением говорит директор областного музея изобразительного искусства Бибигуль Кудабаева.

Особенно ценны картины репрессированных художников. Сейчас над этим делом работает специальная комиссия, подсчитывающая ущерб, нанесенный музею. По предварительной версии, на технический этаж, где сосредоточены все коммуникации, проник человек без определенного места жительства и якобы сломал трубу.

По материалам 24.kz.