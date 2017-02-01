Ограбленный ректор из Караганды рассказал, как заработал 1,2 млн долларов

Бахтыбай Жунусов, из особняка которого воры вынесли 1,2 млн долларов наличными, попросил не связывать ограбление с его доходами в вузе.

Ректор Центрально-Казахстанской академии Бахтыбай Жунусов прокомментировал нашумевшее дело о его ограблении. Внимание к его персоне повысилось после того, когда стало известно о сумме ущерба, исчисляемой миллионами долларов. Доктор юридических наук говорит, что эти деньги он заработал не на педагогическом поприще, а будучи бизнесменом, сообщает Astana TV.

«Я заплатил налоги на 33 миллиона тенге за два года. Это большие налоги. Все позиционируют меня как ректора, но я-то ещё и бизнесмен. У меня в городе несколько зданий есть, крестьянское хозяйство. А вот, что касается академии, я её с нуля открывал», – признался Бахтыбай Жунусов.

Из особняка ректора ЦКА воры вынесли почти полтора миллиона долларов наличными, несколько комплектов ювелирных изделий известных европейских брендов и драгоценное яйцо Фаберже. Однако последнее, по словам Бахтыбая Жунусова, не имеет исторической ценности и относится к современному периоду.

Трём мужчинам, ограбившим особняк педагога-бизнесмена, уже вынесли приговор. Их осудили на сроки от шести до десяти лет лишения свободы. История вызвала широкий общественный резонанс после того, как стал известен список украденного имущества.

«Из них 394 411 600 тенге и нижеследующие золотые изделия на сумму 23 120 680 тенге: комплект марки «Фрейвил» (серьги, кольцо, цепь, кулон), стоимостью 1 020 000 тенге; комплект марки «Роберто браво» (серьги, кольцо, цепь, кулон), стоимостью 5 100 000 тенге; набор марки «Самоцветы» (серьги, кольцо, цепь, кулон), стоимостью 4 080 000 тенге; набор марки «Монклер» (цепь, браслеты), стоимостью 1 190 000 тенге; серьги с бриллиантами, стоимостью 800 000 тенге; кольцо с бриллиантами, стоимостью 450 000 тенге; браслет марки «Хермес», стоимостью 510 000 тенге; печатка с бриллиантами, стоимостью 650 000 тенге; наручные часы, стоимостью 2 380 000 тенге; набор марки «Роберто браво», коллекция 2015 г., стоимостью 1 360 000 тенге; комплект марки «Ванклиф» (цепь, браслет, кольцо), стоимостью 1 020 000 тенге; набор бриллиантов с сапфирами (кольцо, серьги, колье), стоимостью 2 040 000 тенге; яйцо «Фаберже», стоимостью 2 520 680 тенге», – перечисляется украденное в приговоре Казыбекбийского районного суда Караганды.