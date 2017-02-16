Обмен туристами планируют увеличить Казахстан и Азербайджан

О том, что Казахстан и Азербайджан планируют увеличить взаимный турпоток, сообщает 24.kz.

В условиях экономического кризиса эта туристический сектор стал приоритетным для развития экономики Азербайджана. В стране намерены уделить особое внимание росту потока туристов из стран СНГ. Привлечение туристов из стран СНГ, в том числе из Казахстана, стало на первое место в развитии туристической индустрии Азербайджана.

В прошлом году число казахстанцев, посетивших страну, выросло на 15% по сравнению с 2015 годом, достигнув 32 тысяч. В целом же в 2016-м число иностранных гостей выросло более чем на 11%, составив свыше 2 млн человек. Стало больше гостей из арабских стран. Причину такого наплыва туристов наблюдатели связывают в основном с упрощением визового режима для граждан арабских государств.

Вугар Шихаммадов, заведующий отделом министерства культуры и туризма Азербайджана отметил:

«Обмен туристами с Казахстаном является приоритетом для Азербайджана. В этом году мы намерены увеличить турпоток из соседней как по обмену, так и привлекая казахстанских граждан. Обычно приезжающие из дальних стран туристы желают посетить несколько стран в данном регионе. Это реализуется по Великому Шелковому пути, а также посредством других туристических продуктов. Мы можем направить приезжающих в Азербайджан туристов в Казахстан, а также принимать гостей, которые после Казахстана хотят посетить нашу страну. Отмечу, что ежегодно Азербайджан принимает участие в туристической выставке в Казахстане, и этот год также не будет исключением. Посещают казахстанские туристы в основном курортные зоны Азербайджана, где можно не только отдохнуть, но и восстановить здоровье. Как отмечают специалисты, стимулируют развитие туризма также деловые связи».

Казахстанцы, посещающие Азербайджан, в основном выбирают лечебно-оздоровительный туризм в таких местах, как Нафталан, Нахчыван, Галаалты, известных своими природными лечебными средствами. В то же время деловой туризм очень хорошо развивается. Среди казахстанских компаний проявляется интерес к такому направлению, как MICE-туризм.

Менеджер турфирмы Гюнель Гусейнзаде добавляет, что одним из благоприятных факторов являются прямые авиарейсы.