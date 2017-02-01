Обладательница первого казахстанского «золота» Универсиады поделилась впечатлениями

Обладательница первого «золота» Казахстана в Универсиаде-2017 — биатлонистка Алина Райкова — победила в индивидуальной гонке на 15 километров.

Спортсменка поделилась своими впечатлениями от первой победы в этом непростом соревновательном сезоне, пишет Zakon.kz.

Биатлонистка признается, что во время гонки погода была ужасной: постоянно меняющийся ветер вынуждал с усиленной внимательностью следить за флажками; в под конец гонки опустился туман и выпал снег. Всё это, отметила ддевушка, сильно сказывалось на состоянии трассы.