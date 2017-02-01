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Обладательница первого казахстанского «золота» Универсиады поделилась впечатлениями

Сабина 1 час назад Комментировать 8

Обладательница первого «золота» Казахстана в Универсиаде-2017 — биатлонистка Алина Райкова — победила в индивидуальной гонке на 15 километров.

Спортсменка поделилась своими впечатлениями от первой победы в этом непростом соревновательном сезоне, пишет Zakon.kz.

Биатлонистка признается, что во время гонки погода была ужасной: постоянно меняющийся ветер вынуждал с усиленной внимательностью следить за флажками; в под конец гонки опустился туман и выпал снег. Всё это, отметила ддевушка, сильно сказывалось на состоянии трассы.

» Я пока еще не осознала, что стала двукратной чемпионкой Универсиады. Думала, может, проснусь и осознаю, но вряд ли. Потому что нужно откидывать эти эмоции и готовиться к следующим стартам. Биатлон непредсказуемый вид спорта. Сложно сказать, где у меня получится. Хочу пополнить копилку Казахстана и другими медалями, но как говорится, загадывать нельзя. Но я буду стараться», — говорит Алина.

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Автор: Сабина

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