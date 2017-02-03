Объемы добычи на шахтах Карагандинской области планируют увеличить в этом году

В конце прошлого месяца на заседании Правительства обсудили вопрос развития угольной промышленности, передает корреспондент телеканала «Казахстан-Караганды».

На минувшем заседании основное внимание уделили выпуску продукции высоких переделов, в том числе, созданию углехимических производств и технологий по глубокой переработке угля.

«Министр энергетики четко сказал, что в прошлом году было добыто в Республике 98 миллионов тонн угля. В этом планируют сто. Казалось бы, небольшой прирост, однако в нашем регионе если в прошлом году добыли 29 миллионов тонн, то в этом планируем уже – 36. Поэтому все, о чем здесь говорится мы должны выполнить», — отметил заместитель акима Карагандинской области Маргулан Карибеков.

В прошлом году из-за отсутствия сбыта угля и ухудшения горно-геологических условий объемы добычи на шахтах и разрезах объемы добычи были снижены, однако теперь ситуацию намереваются исправить.

«Мы планируем значительно увеличить объем проходки, почти на 45%», — сказал директор угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Евгений Ромащин. — «Это позволит нам подготовить фронт очистных работ и в перспективе иметь много запасов. Ну и, конечно, мы продолжим выполнять основную задачу: повышать уровень безопасности на производствах».

Сейчас в Карагандинском регионе работают одиннадцать шахт и девять разрезов, что позволяет нашей области оставаться в лидерах по добыче угля. В этом году на разрезе «Молодежный» планируют ввести в эксплуатацию установку по сухому обогащению угля, а «Шубарколь комир» начнет производить дробленный и порошковый активированный уголь из спецкокса.