Новый хлебзавод открылся в Караганде

Официальное открытие завода «Сарыарка Нан» прошло в субботу, 4 февраля.

Как передаёт корреспондент «Нового вестника», предприятие расположился в районе ТЭЦ-3 за Майкудуком. Его владелец – брат бывшего акима Карагандинской области Ерлан Нигматулин. По словам бизнесмена, это уже второй завод его компании — первый был открыт около двух лет назад в Балхаше.

«На заводе пять линий, в том числе для выпечки формового хлеба, батонов и кондитерский изделий. Каждая линия имеет дозатор. В него согласно полученному заданию приходят все ингредиенты: мука, опара, дрожжи. Если будет расхождение от 5 до 7 граммов, то линия останавливается и дает сигнал, на какой стадии чего не хватает. Если все правильно, то тесто передается в тестомес. Тесто у нас делит не человек, а автомат. Потом автоматически идет раскатка, тесто поднимается и оттуда идет в печь. В печи температура 220 градусов. Хлеб выходит из нее с температурой 96 градусов. Его остужают в специальном кулере до 24 градусов. Только после этого хлеб отправляют на фасовку. Если на какой-то стадии будет хоть маленькое отклонение, то, во-первых, линия останавливается, во-вторых, идет звуковой сигнал и мигает красная кнопка. Оператор подходит, и компьютер ему показывает, где произошел сбой. Человеческий фактор на всех стадиях производства отсутствует. Все делает компьютер. Человек только является оператором», — поелился Ерлан Нигматулин.

Новый хлебозавод, оснащенный импортным оборудованием, строили восемь месяцев, используя в его строительстве только материалы казахстанского производства. Мощность предприятия – 75 тысяч хлебобулочных и 3 тысячи тонн кондитерских изделий в сутки.