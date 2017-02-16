Новая шахта по добыче каменного угля откроется в Караганде

Добывать уголь на месторождении бывшей, ныне закрытой шахты Долинская начнут в Караганде, передает «Казинформ».

Там планируется добывать 1 миллион 150 тысяч тонн угля ежегодно. По техническим характеристикам уголь является каменным по пластам Д1-Д6 месторождения бывшей шахты Долинская.

В 1996 году шахта Долинская не вошла в число восьми шахт, проданных новому владельцу Лакшми Митталу, возглавляющему компанию «АрселорМиттал». Причиной невостребованности явилось то, что это единственная шахта в карагандинском угольном бассейне, которая не разрабатывала мощные пласты. Уголь добывался только с тонких пластов. Впоследствии многие из владельцев этой шахты так и не смогли сохранить производство. В настоящий момент шахта не функционирует.

«Объявлен конкурс на совместную реализацию этого инвестиционного проекта по добыче угля на месторождении шахты Долинская», — сообщили в АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», которое является инициатором проекта.

От потенциальных инвесторов необходимо полное соответствие общим и специальным квалификационным требованиям для реализации проекта в сфере недропользования. Сумма необходимых инвестиций — 43 миллиарда тенге.

Как показала геологическая разведка, на этой земле имеются запасы 19 миллионов 61 тысячи тонн. Планируется ежегодно извлекать по проектной мощности 1 миллион 150 тысяч тонн угля в год. Добыть все запасы угля автор проекта рассчитывает к 2035 году. Уголь планируется продавать внутри страны.

Постоянную работу получат 900 шахтеров.