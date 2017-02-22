Новая методика преподавания казахского языка ждет школы страны

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев представил новую методику обучения казахскому языку, передает ИА «NewTimes.kz».

«Одна из проблем, которая требует внимания — это дети, которые сегодня обучаются в русских школах, не говорят на казахском языке. Для этих школ готова уровневая коммуникативная методика, разработанная на новой научной основе. С этого учебного года мы начнем вводить ее в пилотном режиме в отдельных школах», — сказал Сагадиев на правительственном часе в мажилисе.

По словам главы МОН, если испытание методики будет положительным, то с 2018 года ее внедрят во всех казахстанских школах.

Министр также добавил, что дети забудут про механическую зубрёжку и переводы текста.