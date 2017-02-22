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Новая методика преподавания казахского языка ждет школы страны

Сабина 43 минуты назад Комментировать 11

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев представил новую методику обучения казахскому языку, передает ИА «NewTimes.kz».

«Одна из проблем, которая требует внимания — это дети, которые сегодня обучаются в русских школах, не говорят на казахском языке. Для этих школ готова уровневая коммуникативная методика, разработанная на новой научной основе. С этого учебного года мы начнем вводить ее в пилотном режиме в отдельных школах», — сказал Сагадиев на правительственном часе в мажилисе.

По словам главы МОН, если испытание методики будет положительным, то с 2018 года ее внедрят во всех казахстанских школах.

Министр также добавил, что дети забудут про механическую зубрёжку и переводы текста.

«Сейчас самое главное, чтобы ребенок как можно быстрее начал говорить на казахском языке», — отметил Ерлан Сагадиев. Помимо сказанного глава ведомства напомнил, что для изучения казахского языка дополнительно создано мобильное приложение «Soyle.kz».

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Автор: Сабина

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