Названы основные причины смертности населения Карагандинской области

Болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты; онкологические заболевания; травмы и отравления — эти причины являются главными в структуре смертности населения Карагандинской области.

Показатель общей смертности населения в Карагандинской области находится на уровне предыдущего года — 9,9 случаев на одну тысячу населения.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, основными классами заболеваний, занимающими лидирующее положение среди причин смертности, являются: болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты (34%); онкологические заболевания (10,1%); травмы и отравления (9,7%).

Как отчитался руководитель ведомства Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в акимате региона, из 25 основных индикаторов выполнения госпрограммы «Денсаулық» регионом не были достигнуты три показателя, еще один — средняя продолжительность жизни населения — будет определен позже, когда органы статистики окончательно подведут итоги 2016 года.

Пороговые значения показателей определяются в разрезе каждой области. В числе недостигнутых индикаторов оказалась материнская смертность. Несмотря на то, что по сравнению с 2015 годом летальных случаев было зарегистрировано почти в два раза меньше, область еще не перешагнула порогового значения этого индикатора. Для снижения уровня материнской смертности будут предприниматься меры. Прежде всего, повышение квалификации медицинских работников, снижение дефицита акушеров-гинекологов, повышение уровня здоровья женщин.

Кроме того, Ержан Нурлыбаев рассказал о развитии информационных технологий. Отдельно он остановился на приложении «Дородовой мобильный патронаж», которое будет внедряться на всей территории области. Приложение дает возможность прямой и обратной связи с акушером-гинекологом, который наблюдает женщину в течение всей беременности. Самая главная опция – кнопка «SOS», которой в случае необходимости сможет воспользоваться беременная. Таким образом, создаются все условия для экстренного оказания помощи будущим матерям.