Назначен новый руководитель аппарата акима Караганды

С этого дня на должность руководителя аппарата акима назначен 26-летний Бахтияр Никанбаевич Омарханов.

Бахтияр родился в Карагандинской области в 1990 году. За плечами нового начальника три высших образования. Обучался в КарГУ им. Е.А. Букетова, бакалавр экономики и бизнеса, магистр экономических наук, бакалавр права. Владеет казахским, русским и английскими языками.

Свою трудовую деятельность начал в 2008 году помощником юриста, работал механиком в компании «ОрдаСтройИнвест», в коммерческих структурах. С 2011 по 2014 годы — на государственной службе, работал главным специалистом отдела индустриально-инновационного развития Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области. С 2014 года до настоящего времени являлся директором Карагандинского филиала АО «Казагромаркетинг».

Кроме того, Бахтияр Омарханов является сыном акима Нуринского района Никанбая Омарханова.