Наши победы: композитора и ученицу из Караганды наградили на международном конкурсе

С новым творческими победами вернулись с международного конкурса таланты из Караганды: Яна Губина и её руководитель — композитор, автор и телеведущая детских программ «Весёлый Там Там» и «Споки ноки» на ТК «Новое Телевидение» Людмила Мельникова.

На престижных российских конкурсах школьница Яна и её наставница Людмила Евгеньевна получили высокую оценку — авторы создали мультипликационный слайд к сказке московского писателя Дмитрия Емеца «Приключения Дракончика Пыхалки».

Рисунки с приключениями Дракончика рисовала Яна. Опыт у девочки уже есть — она учится в художественной школе №1 города Караганда. Кроме того, Яна Губина — участница видеостудии «Арик» при программе «Споки ноки». Наставница юной художницы, а по совместительству и композитор Людмила Мельникова написала музыку к сказке.

«Я рада, что наши работы оценили. Теперь я хочу нарисовать сказку с использованием компьютерной графики, этому нас обучают в художественной школе №1 Караганды. В Сочи подружилась с детьми из разных городов России, ведущими фестиваля и артистами программы «Ералаш». По предложению организаторов мы нарисовали масляной пастелью свои портреты и подарили работы воспитанникам детского дома №2 города Сочи. Нам обещали, что рисунки разместят в интернете и напечатают на футболках», — поделилась в прошлом году Яна Губина.

«Это совместная работа на «Новом телевидении», хотя главная героиня – Яна Губина, нарисовавшая более 100 рисунков с главными героями сказки. Вначале эту сказку озвучили по ролям карагандинские школьники, участники видеостудии «Арик», на «Новом телевидении», которую я организовала для творческого развития детей при программе «Споки-ноки», где они с удовольствием кукловодят и рисуют сказки. Из рисунков Яны мы составили слайды с элементами анимации, в чем нам помогли оператор и видеоинженер «Нового ТВ». Музыка к сказкам написана мной. Эти сказки – оригинальная художественно-творческая работа детей с помощью взрослых. Студия «Арик» получила дипломы за каждую сказку отдельно,» — поведала Людмила Мельникова в интервью журналистам.

Людмила Евгеньевна — человек поистине разносторонний: кроме талантливого композитора она является автором и ведущей детских программ «Весёлый Там Там» и «Споки ноки», а так же руководителем студии «Арик».

После победы в Сочи на международном конкурсе «Кинотаврик» в номинации «Кинодебют» в ноябре 2016 года Яна и Людмила Евгеньевна в январе 2017 года стали лауреатами I и III степени в международном конкурсе «Новые горизонты» в номинации «Видеоискусство» (Москва) и на фото-видео-конкурсе «Видеоталант» в номинации «Анимация, мультфильм».

На видеостудии «Арик» при «Новом Телевидении» ребята участвуют в съёмках детских программ, выступают ведущими и артистами и активно проводят время. Мальчики и девочки осваивают навык кукловода, рисуют сказки для детских музыкальных программ «Весёлый Там Там» и «Споки ноки» и раскрывают свои таланты под руководством Людмилы Евгеньевны Мельниковой. Гордимся трудоспособностью и активностью учителя и талантами учеников и желаем совместных творческих побед!