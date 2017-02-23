На карагандинскую детскую железную дорогу выделили 4 миллиона тенге

В Караганде на ремонт детской железной дороги в Центральном парке культуры и отдыха в этом году из бюджета города выделили 4 млн тенге, сообщает пресс-служба Акимата Карагандинской области.



Общественный деятель Павел Шумкин на отчетной встрече акима Карагандинской области с населением призвал власти больше уделять внимание детской железной дороге, уже ставшей местной достопримечательностью.

«То, что подбросили на эту дорогу за этот год, это, знаете, как старой маме на день рождения платочек купили. Надо серьезно к ней относиться. Детская дорога – это не развлекательное место, это – душа города. Дети ее любят. Нет ни одного человека в городе, который сказал бы иначе», — сказал горожанин.

Средства на ремонт дороги выделены управлению парками культуры, отдыха и скверами, и составляет 4 миллиона тенге.

Планируется отремонтировать электродвигатели и тележки тепловоза, привести в порядок тамбур и заменить 320 шпал. Вагоны обещают покрасить и намереваются провести работы по обслуживанию рельсового пути.