На бесплатный прием к онкологу-радиологу приглашают карагандинцев

10 февраля в Диагностическом центре «Гиппократ» пройдет день открытых дверей по онкологии, где все желающие карагандинцы смогут пройти бесплатное обследование у врача-онколога.

4 февраля во всем мире по инициативе Международного противоракового союза отмечается Всемирный день борьбы против рака, пишет Ekaraganda.kz. Регулярный скрининг, здоровый образ жизни, правильно подобранный рацион и забота о себе и близких помогут нам избежать онкологии, а если поделиться полезной и важной информацией с теми, кому нужна помощь, страшную болезнь можно одолеть.

К мероприятиям по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, проводимую Управлением здравоохранения Карагандинской области, присоединяется и ТОО МФ «Гиппократ». С 9:00 до 15:00 врач онколог-радиолог Бочкова Наталья Владимировна будет вести прием нуждающихся в обследовании горожан.

Бесплатную консультацию можно получить по адресу: Караганда, улица Ерубаева, 8. Диагностический центр.