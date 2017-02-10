Многомиллионный счёт бизнес-центру выставил «Караганды Жарык»

Монополист нашел надлом провода в трансформаторной подстанции, к которой подключено здание, и выставила счет в 30 миллионов тенге, пишет корреспондент «Нового вестника».

Потребитель — бизнес-центр «Азия» — нарушение не признал и подал на «Жарык» в суд. Хозяин бизнес-центра потребовал аннулировать доначисленную сумму в 29,9 миллиона тенге и взыскать компенсацию морального вреда в 500 тысяч тенге.

1 апреля 2016 года сотрудники ТОО «Караганды Жарык» нашли нарушение схемы подключения вторичных цепей и выявили надлом провода И2 фазы в ТП-205, к которому подключен бизнес-центр «Азия». После этого электросчетчик сняли и сдали на экспертизу в ТОО «АСТ-Техносервис». Экспертиза вычвила внешнее отключение токовых цепей фазы, из-за чего недоучет электроэнергии составит 33 процента. Недоучет шёл с февраля 2015 года, и в конечном счёте монополист отключил свет в бизнес-центре и обязал его погасить долг.

В суде владелец «Азии» уверял, что его объект обесточили незаконно, так как нарушение произошло не по его вине.

Как оказалось, надломленный провод располагается после рубильника, по которому проходит граница балансовой принадлежности. Получается, что нарушение выявлено на сетях потребителя, а значит, на нем лежит ответственность за их техническое состояние.

В суде представитель компании «КарагандыЖылуСбыт» сообщил, что бизнес-центр погасил часть доначисленной суммы — 500 тысяч тенге а также заплатил 5438 тенге за то, чтобы здание подключили к электроснабжению. По мнению услугодателя всё это свидетельствует о согласии предпринимателя с нарушением.

Районный суд отказал в иске владельцу бизнес-центра, но бизнесмен намерен обжаловать решение в апелляционной коллегии Карагандинского областного суда.