Министр иностранных дел обсудил с генсекретарем МБВ проведение ЭКСПО-2017

В здании МИД РК прошла встреча министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова с генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталесом. На встрече собеседники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и МБВ, передает пресс-служба МИД РК.

Абдрахманов проинформировал главу МБВ о текущем этапе подготовки к проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Казахстанский дипломат также рассказал о значимых мероприятиях, планируемых в рамках астанинской выставки.

Среди них он особо отметил проведение Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества и первого Саммита Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям. Лоссерталес, в свою очередь, высоко оценил достигнутый прогресс в организации EXPO и особо подчеркнул значение инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по использованию инфраструктуры Выставки после ее окончания.

По словам генерального секретаря МБВ, такие проекты, как Международный технопарк IT-стартапов, Международный финансовый центр «Астана» и Центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, обеспечат долгосрочный эффект от проведения ЭКСПО-2017. Гость также отметил важность введенного Казахстаном безвизового режима для граждан из стран ОЭСР, ЕС, а также ОАЭ, Сингапура и Малайзии.

В заключение глава внешнеполитического ведомства Казахстана пожелал Висенте Лоссерталесу продуктивной работы на ІІІ Собрании международных участников выставки ЭКСПО-2017, которая проходит 22-23 февраля в Астане.