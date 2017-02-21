Международный фестиваль робототехники пройдет в Караганде

Фестиваль RoboLand-2017, организованный Управлением образования Карагандинской области пройдёт 22-23 апреля.

В программе фестиваля — обучающие семинары и мастер-классы для детей, преподавателей, студентов, родителей по разнообразным направлениям робототехники, технического творчества, программирования и проектирования.

Продемонстрируют на фестивале и роботов, которых можно смело задействовать в школах, ВУЗах и прочих образовательных учреждениях.

Но самое главное событие фестиваля — открытые соревнования по робототехнике. Участвовать в соревнованиях приглашают команды школьников, студентов колледжей и представителей образовательных центров в возрасте от 11 до 17 лет. Участникам предстоит состязаться в разных категориях, в том числе в механическом сумо, соревнованиях квадрокоптеров и танцующих роботов, программировании ботов и создании виртуальной реальности.

Заявки на участие принимаются до 1 марта на сайте http://www.roboland.kz