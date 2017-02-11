Любимые песни из мультфильмов и кино прозвучат 15 февраля в Караганде

15 февраля дуэт «ЛеТа» приглашает карагандинцев на вечер песен из кинофильмов и мультфильмов в Арт-клуб «Sadre».

Очередной сюрприз для публики приготовили Татьяна Беккер и Валерий Роголев — вместе с гостями дуэт споёт всем знакомые и любимые песни под живой аккомпанемент озорной скрипки и романтичной, страстной гитарой.

Дуэт «ЛеТа» — сам по себе семейный. Валерий и Татьяна — профессиональные музыканты с большим опытом работы и творчества за плечами. В руках Татьяны оживает скрипка, Валерий — гитарист, автор-исполнитель, и руководитель эстрадных коллективов. Заскучать эта пара не даст — это точно!

Организаторы обещают тёплую атмосферу и семейный уют, а так же занимательное развлечение — интеллектуальную игру «Фильм! Фильм! Фильм!» . Победителя ждёт достойный приз!

О билетах желающих побывать в творческой среде просят позаботиться заранее.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 87003503745.