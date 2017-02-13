Квартиры в Карагандинской области стали дешевле

Цены на рынке жилья в Карагандинской области идут на спад, передает «Казинформ».

По данным департамента статистики Министерства национальной экономики по Карагандинской области, цена продажи одного квадратного метра нового жилья снизилась на 0,3 процента и составила 247,4 тысяч тенге по сравнению с ноябрем 2016 года.

«Перепродажа благоустроенного жилья снизилась на 0,1 процент и составила 188,6 тысяч тенге. Что касается арендной платы за благоустроенное жилье, то она осталась на уровне предыдущего месяца и составила 1 278 тенге», — рассказали в пресс-службе департамента статистики региона.

Ценовые колебания в сегменте продажи квартир в Караганде незначительные.

«Когда речь идет о наличном расчете, без ипотек и других способов оплаты, требующих времени, то собственники жилья на вторичном рынке реализуют недвижимость по сравнительно низкой цене. Так называемая скидка при наличном расчете присутствует», — отметили в департаменте статистики.

Как показал мониторинг, купить трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в Караганде предлагают в среднем за 11 миллионов 474 тысячи тенге. В новостройке — от 15 миллионов тенге. Двухкомнатная квартира стоит в пределах 8-9 миллионов тенге. Однокомнатное жилье оценивается в 5-6 миллионов тенге. Каждый продавец допускает торг и готов снизить сумму.