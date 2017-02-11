Культуры и зрелищ! Театры Караганды

Выходные выдались морозные, но это не значит, что придется сидеть дома. И развлечься, и обогатиться культурно можно и в теплых залах театров нашего города. О них и пойдёт речь!

Как оказалось, театры Шахтёрской столицы богаты не только репертуаром, но и своей историей. Начать стоит с самого известного из них.

Театр имени великого драматурга Константина Станиславского появился в далёком 1930 году. Самый старый и самый известный из театров Караганды первое время представлял собой несколько вагончиков, на которых, как писал первый директор, художественный руководитель и «по совместительству» драматург театра Василий Портнов, труппа исколесила «Десятки тысяч километров по железной дороге, узкоколейке, на автомашинах, на лошадях…» Свои представления театр из Караганды ставил во всех уголках страны.

Когда в 1935 году театр сменил свои три вагона на стационарное здание в Кустанае, в его репертуаре уже были пьесы В. Шекспира, А. Островского, А. Афиногенова, В. Киршона и других авторов. А в 1936 году театр под руководством Портнова был переименован в Карагандинский областной русский драматический театр и направлен на Прибалхашстрой. В период работы в Балхаше коллектив каждый год проводил летние гастроли в Караганде.

В караганду театр перевели только в 1940 году. Свой первый юбилей труппа отметила постановкой «Гамлета», а известный театральный деятель В. И. Немирович-Данченко прислал коллективу поздравительную телеграмму. Позади у театра яркая, полная событий и свершений творческая жизнь, о которой можно написать отдельную книгу. Сегодня на сцене «Станиславского» показывают как классические, так и современные постановки, расписание которых узнать не составляет ни малейшего труда.

Самое молодое здание театра — Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина, а вот базирующийся в нем Областной театр казахской драмы существует с 1932 года. В 1964 году ему присвоено имя выдающегося деятеля казахской литературы Сейфуллина. Театр ставил пьесы Ауэзова, Мусрепова, Муканова и других казахских драматургов, а на IV республиканском фестивале в 1996 году Карагандинский казахский драмтеатр занял второе место. Так же театр может похвастаться завоеванным «Гран-при» на VII республиканском фестивале за спектакль по пьесе Г. Горина «Атын шыкпаса» .

Новый театр, к слову, построен на месте старого «Летнего театра» на пересечении улиц Бухар-Жырау и Бульвар Мира.

Сегодня особенной любовью молодёжи наравне с кинотеатрами пользуется Театр музыкальной комедии — именно он поднимает зрителям настроение в суровые дни.

Свой занавес Карагандинский театр музыкальной комедии впервые поднял в ноябре 1973 года, и познакомил зрителя с героями популярной в то время оперетты «Вольный ветер». Стоит отметить, что театр музыкальной комедии является уникальным многожанровым театром в Республике. Любители культурной жизни города могут увидеть в стенах театра не только спектакли, но и разнообразные бенефисы и творческие вечера. В репертуаре творческого коллектива оперы, оперетты, мюзиклы, балеты, музыкальные комедии, водевили и спектакли для детей. Кстати, для маленьких зрителей выступает театр кукол «Буратино».

Факты о Карагандинском театре музыкальной комедии:

За прошедшие годы театр побывал на гастролях в 48 городах Казахстана и России, а так же в сельских районах области.

По инициативе театра на базе Карагандинского колледжа искусств открыты два отделения артистов музыкальных театров и хореографии.

В 2000 году театру присвоено высокое звание «Академический».

С 1998 года открыт «Исторический музей театрального искусства».

Кстати, Музкомедия делит здание с одним из символов города — Дворца Культуры Горняков.

В здании и на площади перед Дворцом проходят практически все праздники города. На сцене ДКГ обосновался и Казахский драматический театр. В театральном комплекса Дворца расположился зрительный зал на 1000 мести просторные фойе. Отличает родной ДКГ антаблемент портика, увенчанный шестью символичными скульптурами — шахтёра, строителя, пастуха с ягнёнком, колхозницы со снопом, акына с домброй и воина. Именно сюда приезжают гастроли из СНГ и дальнего зарубежья.

Так что если не знаете, чем занять себя в выходной день или будний вечер — насладитесь живой игрой и обаятельными постановками!