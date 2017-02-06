Контролера-героя наградили за спасение детей в Караганде

Сегодня в ДЧС Карагандинской области торжественно наградили контролера ТОО «Караганды Жылу Сбыт» Асета Толкынова. Сотрудник компании бесстрашно вынес из горящей квартиры двух маленьких детей.

Совершавшие обход 31 января контролёры «Караганды Жылу» услышали плач детей из горящей квартиры в 21-м микрорайоне Пришахтинска. Асет Толкынов незамедлительно бросился в пылающую квартиру и спас детей. Напарница отважного молодого человека вела диалог со свесившейся из окна пятого этажа девочкой и отговаривала ее от прыжка вниз.

В ДЧС сообщили, что к пожару привела стала игра со спичками. Загорелась мебель, пол и вещи в зале трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Площадь пожара — 3 квадратных метра. Тушили пламя пять единиц техники и 15 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области. В результате в областную детскую больницу были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом мальчик 2012 года рождения и девочка 2009 года рождения с отравлением угарным газом.

«Уважаемый Әсет Еркінұлы! Выражаю Вам искреннюю благодарность за проявленное мужество и героизм при спасении жизней детей во время пожара. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия вашим родным и близким», — значится в благодарственном письме с подписью начальника ДЧС.

На предприятии тоже решили наградить героя и его напарницу — Асет получит денежную премию в размере 200 тысяч тенге, а его коллега Татьяна Колесникова – 50 тысяч тенге.

По материалам портала Ekaraganda.kz.