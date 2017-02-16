Кому в Казахстане платят больше всех

В Казахстане наступил кадровый голод. По последним официальным данным, крупные и средние предприятия страны нуждаются почти в 24 тысячах специалистов!

Такую информацию обнародовали аналитики Energyprom. В своих исследованиях они опирались на подсчеты Комитета по статистике.

Если верить цифрам, то у нас по стране огромный дефицит госслужащих! Четверть всех вакансий – именно для них. То есть кадры для государственного управления, обороны и соцобеспечения самые нужные.

А еще спросом очень пользуются специалисты промышленного сектора. Не хватает людей и в транспорте. Ну а дальше в списке идут компании, занятые здравоохранением, административным обслуживанием, торговлей, ремонтом машин и мотоциклов, информацией и связью, образованием.

Если говорить о регионах, то кадровый голод, судя по информации Energyprom, бушует в столице. В Астане готовы хоть сейчас принять на работу больше 5 тысяч человек. А в Алматы вакансий меньше, и их количество снижается. Зато в Атырауской и Кызылординской областях спрос на работников вырос больше чем в два раза. Хорошие специалисты нужны во всех городах Казахстана.

А что с зарплатой?

Если вы научный сотрудник или технический специалист, то вам крупно повезло.

Средняя зарплата в этой сфере 336 тысяч тенге! Поменьше получают финансисты и страховщики. На третьем месте в списке высокооплачиваемых работ – информация и связь. Занятым в госуправлении, обороне и социальном обеспечении платят гораздо меньше – в среднем 125 тысяч. Отчасти этим и объясняется, почему на чиновников сейчас большой спрос. Хотя, с другой стороны, зарплаты у них повыше, чем в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.