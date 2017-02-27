Коллективный иск против местных властей намерены подать строители Караганды

Шесть строительных компаний понесли убытки.

Как минимум шесть руководителей строительных компаний Караганды готовят коллективный иск против ГУ «Отдел строительства» акимата Бухаржырауского района Карагандинской области, передает Today.kz. О старте судебных баталий бизнесмены заявили на заседании Палаты предпринимателей региона.

По их словам, после паводков весной 2015 года они бесплатно ликвидировали последствия наводнений и за свой счет строили дома сельчанам в поселке Габидена Мустафина и других селах района.

«Мы строили особняки в селах на свои деньги, потому что всех руководителей строительных организаций собрали в акимате области и попросили срочно начать устранять последствия разрушительных паводков. Подписывать договора, как тогда говорили в акимате, не было времени. Ведь сельчане остались на улице. Нам в акимате дали слово, что выплатят по 150 тысяч тенге за квадратный метр, согласно смете. Но мы получили значительно меньшую сумму – 90 тысяч тенге за квадратный метр. И выдали эти деньги не весной, как обещали, а осенью», — пояснила директор Ассоциации застройщиков Карагандинской области Найля Каирбекова.

Шесть строительных компаний понесли убытки. Как сказал руководитель одной из структур Александр Муканов, ущерб его предприятия составил от 15 до 40 миллионов тенге.

В настоящее время предприниматели готовят коллективный иск против ГУ «Отдел строительства» акимата Бухаржырауского района Карагандинской области.

Напомним, с 23 марта 2015 года в Карагандинской области в результате паводков было подтоплено 35 населенных пунктов. Эвакуирован 9 961 человек. Под водой оказались 1 760 домов.