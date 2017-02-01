Когда можно менять фамилию объяснил представитель Министерства юстиции РК

На своей странице Facebook официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов рассказал, в каких случаях граждане страны могут изменить фамилию.

Казахстан о браке (супружестве) и семье, перемена имени, отчества, фамилии производится при следующих уважительных причинах:

1) неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

2) трудность произношения имени, отчества, фамилии;

3) желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях;

4) желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);

5) желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);

6) желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

7) желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

8) желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

9) желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

10) желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;

11) желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

12) желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

13) желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.