Каждый третий день в 2017 году будет выходным в Казахстане (ВИДЕО)

В Казахстане oфициaльнo oтмeчaют 10 пpaздникoв, oбщeй пpoдoлжитeльнocтью 14 днeй. Но отдыхать казахстанцы будут 18 праздничных дней (засчет дополнительных переносов в связи с совпадением праздничных дней с выходными).

Январские праздники отгремели, в феврале, как известно нет праздников, так что трехдневную передышку от работы казахстанцам подарит март. 8 марта — в Международный женский день отдохнем 1 день, а уже на Наурыз можно планировать короткий отпуск — праздник официально отмечается три дня с 21 по 23 марта.

«Урожайными» на выходные традиционно будут и майские праздники, правда 1 мая — один день (понедельник), а вот в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы выходными будут целых 4 дня — 6 мая (обычная суббота), 7 мая — праздник, 8 мая и 9 мая.

Далее: День столицы (6 июля), День Конституции (30 августа), Курбан — айт (1 сентября) и День Первого Президента РК (1 декабря) — по одному выходному (так как эти праздники выпадают на будние дни), а вот День Независимости мы будет отмечать аж целых 4 дня подряд.

Источник видеоматериала: 24.kz