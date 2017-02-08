Казахстанским школьникам уменьшат объем домашних заданий

Школьники тратят слишком много времени на подготовку домашнего задания. Однако это не оказывает положительного влияния на успеваемость.

По данным международного исследования PISA, школьники уделяют слишком много времени подготовке домашнего задания, но вынуждены выполнять его с помощью родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

«Доказано, что на успеваемость детей лучшее влияние оказывает небольшой объём домашнего задания. К тому же при подготовке к урокам наши дети прибегают к помощи своих родителей чаще своих сверстников из других стран мира (1-е место из 65 стран)», – сообщается в релизе.

Участники рабочих групп социального исследования представили две версии методических рекомендаций: обе направлены на сбережение здоровья школьников и недопущение перегрузок.

«Участники социального исследования едины в своём выводе: время, отводимое на домашнее задание, требует сокращения. При этом первая группа предлагает сократить время заданий вдвое от определённого санитарно-эпидемиологическими требованиями, вторая считает, что достаточно сократить это время на 40 минут», – сообщили в пресс-службе МОК РК.

Рекомендовано в основной и старшей школе проводить сдвоенные уроки по языковым предметам и математическим дисциплинам.

«Учителям-практикам рекомендуется сочетать задания-минимум (обязательные для выполнения) и задания-максимум (для добровольного выполнения), а также домашнее задание не задавать на выходные, праздничные, каникулярные дни после выполнения контрольных работ», – говорится в сообщении.

Учебные предметы предлагается дифференцировать на три группы: по предметам первой группы домашнее задание даётся обязательно, по предметам второй группы – в рекомендательной форме, по предметам третьей группы вовсе не даётся.

«Можно допустить интегрированные задания, но они должны задаваться по всем предметам. Одной из рабочих групп предложена формула расчёта времени на выполнение домашнего задания по одному предмету. В другом проекте представлены временные нормативы по учебным предметам в соответствии с таблицей их ранжирования по степени трудности, а также примерный объём домашних заданий для обучающихся со 2 по 11 класс», – говорится в релизе.

О том, как ещё можно облегчить жизнь школьникам, говорил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. В ходе заседания он рассказал о решении ведомства избавить школьников от тяжёлых рюкзаков. Для этого казахстанские школы оборудуют специальными шкафчиками для учебников и личных вещей.

Помимо этого в школах будут введены электронные дневники и учебники.