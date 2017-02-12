Казахстанская Лапландия в Боровом глазами карагандинки

Февраль не радует карагандинцев погодой, до тепла еще далеко, а так хочется сказки… И ее можно устроить: съездить в Боровое и вновь почувствовать себя ребенком!

Около 6 часов по отличной трассе Караганда-Астана — и вы вдали от суеты и серости, в царстве сосен, гор и белого снега. Проехать нужный вам отель просто не получится: указатели размещены часто и грамотно. Итак, чем же можно заняться зимой в Боровом? Во-первых, обязательно посетить казахстанскую Лапландию, которая расположена на северном берегу озера Щучье, рядом с отелем «Rixos Borovoe» (двигайтесь по указателям отеля).

Направляйтесь прямиком к резиденции Санта Клауса, где вы сможете изучить все услуги и оплатить их, а по дороге сделать пару фото на санях с оленьими шкурами в окружении белых медведей.

В доме милый и приветливый эльф расскажет о «7 чудесах света», приключениях Аяз Аты по дороге до Борового, поможет составить и отправить письмо с пожеланиями, покажет мастерскую подарков, сувенирную лавку и отведет прямо к Санте.

Кроме того, в резиденции Санта Клауса много милых деталей, которые можно и нужно рассматривать.

На территории можно покататься на оленях, лошадях и собаках.

Хозяева животных, радушные и общительные, с удовольствием расскажут о питомцах и помогут сделать фото. Именно так мы узнали, что милую беленькую лошадку с голубыми глазами зовут Маша, и этой «малышке» уже 20 лет, а ее светлые глаза называют стеклянными.

Важно! Оленей нельзя гладить: их шерстинки внутри полые, на морозе они ломаются и ранят кожу животных.

Рога олени сбрасывают ежегодно, и растут они с удивительной скоростью. Однако для животного это — процесс болезненный, потому как новые рога состоят из хрящевой ткани, мягкой и теплой.

Далее вы можете посетить шаманскую деревню.

Есть здесь и классика зимних развлечений: лыжи, коньки, санки, бублики. В прокат сдают также снегоход (с инструктором) или квадроцикл.

Развлекательный комплекс «Santa Claus Residence» работает в следующем режиме:

Вход в дом Санта Клауса 11:00-20:00

Пункт проката (коньки, лыжи, санки) 11:00-21:00

Шаманская деревня 11:00-20:00

Почта 11:00-18:00

Катание на оленьих и собачьих упряжках и верхом на лошади 11:00-19:00

Перерыв 13:00-14:00

Катание на снегоходах 11:00-18:00

Ресторан 11:00-22:00

Подробнее о стоимости услуг можно посмотреть здесь.

И напоследок хочется сказать: не будьте снобами, хоть раз в году позвольте себе вспомнить детство и поверить в зимнюю сказку! Успейте написать письмо Санте, а чудесная почта обязательно исполнит его!