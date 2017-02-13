Казахстанцы просят восстановить Жезказганскую область

Жители Жезказгана начали сбор подписей под соответствующим обращением к главе государства.

Жители Жезказгана просят Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева восстановить Жезказганскую область, сообщает Kazpravda.kz.

Уровень развития, по мнению горожан, падает, не реализуются госпрограммы по строительству жилья, люди уезжают в другие регионы. Сказывается не только удалённость Караганды, но и отсутствие инвестиций в экономику Жезказгана. Кроме того, с конца 1990-х годов средства от продажи местной меди уходят в бюджет областного центра.

Такая ситуация через 15 лет приведёт к высокому уровню безработицы и внесёт город в список депрессивных, считают жезказганцы.

«В сердцах жителей Жезказганского района давно поселился страх за своё будущее, многие отправляют детей учиться в большие города, такие как Караганда, Астана, в надежде и самим перебраться со временем поближе к детям. Люди, особенно бизнесмены, не хотят вкладываться в Жезказган, покупают недвижимость, бизнес в Караганде и Астане. Из региона идёт большой отток людских ресурсов, которые, понятное дело, уже не восполняются», – указывается в письме на имя Президента.

Местные активисты обратились ко всем, кому небезразлична жизнь Жезказгана, с просьбой подписать петицию.

Жезказганская область была упразднена в мае 1997 года. С того времени её территория и почти полумиллионное население вошли в состав Карагандинской области. Жезказган сейчас является городом областного подчинения.