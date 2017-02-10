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Казахстанцев начали приписывать к призывным участкам по месту жительства

Сабина 2 часа назад Комментировать 6

В этом году около 100 000 казахстанцев подлежат постановке на воинский учет, передает пресс-служба Министерства Обороны РК.


Приписка проводится ежегодно с 1 января по 1 апреля. Её цель — принять граждан на воинский учет, определить их количество, степени годности к воинской службе, уровень образования, полученную специальность и физическую подготовку.

По утвержденному местными исполнительными органами графику отделы по делам обороны принимают свыше ста человек в день.

Пресс-служба сообщает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» приписаться к призывным участкам должны граждане РК, которым в год приписки исполняется 17 лет. Исключение составляют граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями, лишенные возможности самостоятельного передвижения, подтвержденными справками соответствующих лечебно-профилактических учреждений или врачебно-трудовых экспертных комиссий. Уважительными причинами неявки граждан на призывные участки в установленные сроки признаются заболевание (травма), связанное с утратой трудоспособности, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, препятствия стихийного характера или другие обстоятельства. При этом причины несвоевременного прибытия должны быть подтверждены соответствующими документами.

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Автор: Сабина

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