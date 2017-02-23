Карагандинская школа-интернат может не открыться в срок

Сегодня директор выигравшего тендер на постройку школы ТОО «Астана Шанырақ-2030» Сергей Абдулаев рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться строительной компании при выполнении работ. Фирме, по его словам, умышленно мешают сдать объект в положенный срок. Директор выразил опасение, что из-за создаваемых препятствий завершение строительства может затянуться.

Строительство школы-интерната для детей с нарушениями зрения началось еще в 2007 году, пишет корреспондент Ekaraganda.kz, однако в 2009 было приостановлено. Возобновились работы в 2016 году.

Сергей Абдулаев рассказал, что ТОО «Астана Шанырақ-2030» в августе 2016 года по завершении конкурса подписало договор с управлением строительства Карагандинской области.Однако один из потенциальных поставщиков, а именно ТОО «Қазбайлық Астана», с итогами конкурса не согласен. Конкурент неоднократно обращался в судебные инстанции, и с сентября по декабрь велись разбирательства. В ноябре возбуждалось уголовное дело, которое в связи с отсутствием состава преступления было прекращено. Однако после проведения выездной коллегии сотрудниками генеральной прокуратуры дело было возбуждено снова, причины, к тому же, не указали.

Руководство фирмы говорит, что по этим же причинам строительные работы уже приостанавливались на два месяца. Еще одна остановка может — и срок сдачи объекта будет перенесен на неопределенный срок.

«В ходе доследования было приостановление расчетов с заказчиком на период с 15 октября по 25 декабря.Кровля выполнена, остались внутренние и наружные работы, фасад, благоустройство территории, оснащение оборудованием»,- отметил Сергей Абдулаев. Также он добавил, что объем работ выполнен больше чем наполовину.

Ранее аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков поручил сдать школу-интернат на месяц раньше — в мае 2017 года. Сергей Абдулаев заверяет, что двух месяцев может хватить на завершение работ, но лишь с тем условием, что фирму оставят в покое.