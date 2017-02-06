Карагандинская «Сарыарка»одержала верх над гостями из Красноярска

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с красноярским «Соколом», пишет Sports.kz.

В первом периоде счёт открыл карагандинец Сергей Банашков, но красноярец Александр Репьях сравнял его уже во второй двадцатиминутке. В третьем периоде Евгений Орлов из «Сарыарки» меткой шайбой поразил ворота гостей, но Аслан Раисов из «Сокола» вывел игру в овертайм, который остался безголевым. В серии буллитов победа досталась карагандинцам.

«Сарыарка» — «Сокол» 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 09:04 Банашков (Ситников, Файзуллин). В равенстве

1:1 — 21:41 Репьях (Раисов, Медведев). В равенстве

2:1 — 45:45 Орлов (Ломако). В равенстве

2:2 — 51:02 Раисов (Чистяков). В равенстве

3:2 — 65:00 Орлов

Вратари: Гелашвили — Евдокимов

Штраф: 8:26 (4:20, 0:4, 4:2, 0:0).

13 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет с «Рязанью».