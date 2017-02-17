Карагандинка приняла участие к конкурсе Queen of Brilliancy International 2017

Мисс Караганда-2015 представляет страну на международном конкурсе красоты Queen of Brilliancy International 2017.

Конкурс стартовал в Тайване 9 февраля. Модель из Казахстана Рената Нургазина прибыла в Тайвань 12 февраля и вместе с другими конкурсантками совершает экскурсии по достопримечательностям города. Мисс Караганда-2015 принимает участие в различных акциях и активно готовится к выступлению.

«Тут очень много красивых девочек со всего мира, из 60 стран! Казахстан участвует в первый раз в этом международном конкурсе, очень интересно общаться со всеми», — делится Рената.

Сейчас карагандинской красавице 19 лет, в настоящее время она учится на биолога в одном из университетов Караганды. Модель имеет титул «Вторая вице-мисс Казахстана».

Как рассказала представитель «Всемирного конгресса красоты» в Казахстане София Рузиева, в Тайване девушку ожидает ряд промежуточных конкурсов, а также конкурс талантов, где она выступит с танцевальным номером. Финал конкурса пройдет 28 февраля.

По материалам Tengrinews.k