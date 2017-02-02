Карагандинцы не могут понять, почему справки из психо- и наркодиспансера платные

Ежедневно сотни людей обращаются в Областной наркологический диспансер Караганды и Областной психоневрологический диспансер за получением справок. Документ, подтверждающий то, что человек не состоит на учете в этих медицинских организациях, чаще всего необходим для получения водительского удостоверения, а также при трудоустройстве на работу. Получение справок является платной услугой. Люди часто недоумевают, почему за то, что ты не являешься пациентом этих учреждений, нужно платить. Но не часто выносят этот вопрос на всеобщее обсуждение.

А вот Вадим Макеев оказался крайне возмущенным тем, что справка в наркологическом диспансере стоит 420 тенге.

— Сегодня посетил Областной наркологический диспансер, — пишет мужчина. – Оплатил 420 тенге! За что? За бумагу с печатью? Ведь это государственное учреждение. Почему, живя у себя в Казахстане, мы платим за каждую справку? Да, это не большие деньги, но всё же для кого-то это деньги. Ежедневно растут цены, а тут еще справки платные.

Действительно, человек еще не устроился на работу, а только собирается, но уже его ждут расходы. А ведь порой справки приходится собирать по нескольку раз.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области пояснили, что услуга является платной согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 27 апреля 2015 года за номером 272 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения».

— В одном из пунктов указано, что выдача справки с наркологической организации и психоневрологического диспансера оказывается на платной основе. Этот приказ существует много лет, и мы на него опираемся,— пояснили в пресс-службе ведомства.

В приказе указано, что стоимость услуги определяется услугодателем, то есть самим медицинским учреждением. Справка выдается в бумажном варианте. Оплата производится в наличной или безналичной форме.

Стоимость справки из наркологического диспансера Караганды обойдется в 420 тенге. Справка из психоневрологического диспансера для трудоустройства стоит 835 тенге, такая же справка для получения водительских прав – 1640 тенге.

Источник: ekaraganda.kz