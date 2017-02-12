Санаторий Жосалы
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Карагандинцев приглашают сделать фото с собаками-терапевтами

Сабина 6 часов назад Комментировать 23

19 февраля в Караганде с 12:00 до 17:00 пройдет  первая Ярмарка от центра канис-терапии «Лапа Помощи».

Центр канис-терапии работает в Караганде уже на протяжении семи лет. Всё  это время команда «Лапы помощи» работает над внедрением программы «Канис-терапия для детей с ОВР» в нашем городе. Каждый день специалисты и хвостатые помощники общаются с детьми с ограниченными возможностями, чтобы помочь малышам интегрироваться в общество через общение с животными.

Но 19 февраля центр проводит не просто рабочий день, а яркую ярмарку для всех желающих. Гостей праздника ждет фотосессия с очаровательными собаками-терапевтами, игровая зона для детей, оригинальные украшения ручной работы, необычные подушки, шкатулки, блокноты, и приготовленная с душой выпечка.

Для самых пытливых организаторы проведут захватывающий мастер-класс по изготовлению «травянчиков» —  забавных сувениров, у которых на макушке растет густая шевелюра из газонной травы. Мальчишек и девчонок, а так же их родителей обучат декупажу и лепке из полимерной глины, и даже проведут мастер-класс по рисованию песком.

Посетителей ярмарки центра канис-терапии ждет музыка, танцы, яркие эмоции и приятная компания хвостатых друзей!

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Автор: Сабина

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