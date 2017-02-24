Карагандинцев приглашают на проводы зимы

В Караганде в воскресенье, 26 февраля, на площади перед Дворцом культуры горняков пройдут масленичные гуляния.

Проводы Масленицы, или проводы зимы, не первый год устраивает для карагандинцев общественное объединение «Казачья вольница» во главе с атаманом Семеном Раковым. Зародилась традиция девять лет назад. Первое время праздник проводили в центральном парке культуры и отдыха, потом местом гуляний стала площадь перед ДКГ.

В этом году организаторы обещают увлекательную программу. Народные певцы, готовьтесь поучаствовать в конкурсе частушек. Силачи смогут посоревноваться в поднятии гирь и перетягивании каната. Развлекать публику будут скоморохи. Обязательно – угощение блинами. В финале по традиции сожгут чучело Масленицы.

Начало праздника – в 12.00.

На проводы Масленицы приглашает и карагандинский зоопарк. Здесь в воскресенье устраивают праздничные гуляния с играми и викторинами. Первых 50 посетителей угостят блинами.

В Темиртау Масленицу проводят в субботу, 25 февраля. Организаторы – два местных казачьих объединения и детско-юношеский центр «Алем». Место и время сбора – двор ДЮЦ, 16.30.

Масленица – древний славянский праздник, дошедший до наших дней. Отмечают его целую неделю, перед Великим постом. В 2017 году Масленица началась 20 февраля, последний ее день – 26 февраля.