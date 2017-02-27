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Карагандинцев предупредили: не верьте мошенникам, предлагающим сняться в фильме за 1 тыс тенге

Алтынай Сарсенбаева 19 минут назад Комментировать 1

Неустановленные аферисты предлагают гражданам сняться в художественном фильме за оплату в тысячу тенге.

Объявление о наборе артистов для массовки появилось на сайте бесплатных объявлений OLX. Неизвестная предлагает гражданам, желающим принять участие в съемках современного фильма на главных улицах Караганды, заполнить анкету. После чего высылает приглашение на электронную почту, которую потенциальный участник «массовки» указал в анкете. Обязательным условием участия администратор указывает необходимость перевода на киви-кошелек одной тысячи тенге. Это действие администратор называет гарантией того, что участник «массовки» придет в назначенный день на съемочную площадку и не передумает.

«Никаких съемочных групп, которые снимают фильмы, в Караганде нет. Тем более, если бы съемки велись на центральных улицах, мы бы точно знали», — сообщили в управлении культуры Карагандинской области.

Между тем, заявлений о мошенничестве со стороны псевдосъемочной группы в правоохранительные органы не поступало.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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