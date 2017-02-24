Караганда и Темиртау названы в числе городов с самым грязным воздухом

РГП «Казгидромет» подведели итоги экологического мониторинга за 2016 год.

По данным метеорологов, мониторинг проводился в течение года по 46 населенным пунктам, из них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 к классу повышенного уровня и 9 отнесены к классу высокого уровня загрязнения воздуха.

Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.

Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу;

Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет положительную динамику (снизился) в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск.

В семи городах: Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселке Акай уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом.

В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2015 года.

В течение 2016 года зафиксировано 2828 случаев высокого загрязнения и 550 случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в следующих городах: Актобе – 235 случаев ВЗ и 67 случаев ЭВЗ по сероводороду; Балхаш – 4 случая ВЗ по сероводороду и взвешенным веществам и 5 случаев ЭВЗ по сероводороду; Караганда – 14 случаев ВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5, РМ-10, оксид углерода и 1 случай ЭВЗ по взвешенным частицам РМ 2,5;Петропавловск – 2563 случаев ВЗ и 477 случаев ЭВЗ по сероводороду; Темиртау – 12 случаев ВЗ по диоксиду азота и сероводороду.