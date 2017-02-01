Сегодня в 14:00 в Карагандинском областном музее изобразительного искусства состоится открытие выставки «Караганда глазами мастеров». Выставка продлится до 12 февраля.

В основе экспозиции — художественная летопись становления города. Гости увидят пейзажи родного города, выполненые в самых разных жанрах, техниках и материалах. Выставка окунет зрителей в 1930-е годов и проведет сегодняшнего дня.

Выставка объединила в себе как и неоднократно выставлявшиеся, так и недавно поступившие в фонд музея работы, которые можно по праву считать культурным наследием нашего города.

В этих произведениях — жизнь Караганды, ее образ и дух, узнаваемые виды родных мест, портреты выдающихся личностей.

На открытии выставки так же пройдут урок для учащихся Карагандинского колледжа моды, беседы об истории изобразительного искусства Караганды. Первые посетители выставки могут так же интерактивно ознакомиться с выставкой по путеводителю. Организаторы обещают провести викторину на фоне ретрофотографий с видами Караганды с гостями.

Для учащихся и студентов города будут проводиться музейные уроки на протяжении всего времени показа экспозиции.