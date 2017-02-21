Как отметят Масленицу в Караганде

Вот и зима подходит к концу! Её торжественные проводы устроят, как и в прошлом году, на площади перед Дворцом культуры горняков.

Праздновать окончание масленицы с танцами и песнями карагандинцев приглашают 26 февраля в 12:00. Гостей, кроме горячих блинов и мёда, ждут бодрящий чай и согревающие конкурсы.

В прошлом году «Казасчьей вольнице»(а именно этому объединению мы обязаны широкими гуляньями) разрешили жечь куклу Масленицы около ДКГ, намереваются эту традицию продолжить и в этом году. А для горожан казаки приготовили весёлые испытания, где каждый желающий сможет отличиться силой, ловкостью и даже любовью к блинчикам — ведь одним из состязаний будет конкурс на большее количество съеденных блинчиков! Также карагандицев ждёт конкурс частушек и песни ансамбля на русском, украинском и белорусском языках.