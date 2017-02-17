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Как лучше хранить сбережения: совет от главы Нацбанка

Сабина 5 часов назад Комментировать 4

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, председатель Нацбанка страны Данияр Акишев дал казахстанцам рекомендации по хранению сбережений.

Такой совет читателям дал председатель Нацбанка РК  В интервью изданию «Деловой Казахстан» Данияр Акишев посоветовал гражданам хранить одну часть своих сбережений в тенге, а другую – в иностранной валюте.

«Свободно плавающий обменный курс означает, что колебание тенге возможно как в одну сторону, так и в другую… Мы подтверждаем свой «рецепт»: для сохранения сбережений, храните средства, минимум, 50 на 50. Храните половину сбережений в тенге: за счет высоких ставок можно зарабатывать гораздо большую доходность. Вторую половину храните в иностранной валюте, если это связано с тратами за границей или зарубежными поездками. Но там доходность очень низкая», — рекомендовал глава национального банка.

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Автор: Сабина

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