Как лучше хранить сбережения: совет от главы Нацбанка

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, председатель Нацбанка страны Данияр Акишев дал казахстанцам рекомендации по хранению сбережений.

Такой совет читателям дал председатель Нацбанка РК В интервью изданию «Деловой Казахстан» Данияр Акишев посоветовал гражданам хранить одну часть своих сбережений в тенге, а другую – в иностранной валюте.

«Свободно плавающий обменный курс означает, что колебание тенге возможно как в одну сторону, так и в другую… Мы подтверждаем свой «рецепт»: для сохранения сбережений, храните средства, минимум, 50 на 50. Храните половину сбережений в тенге: за счет высоких ставок можно зарабатывать гораздо большую доходность. Вторую половину храните в иностранной валюте, если это связано с тратами за границей или зарубежными поездками. Но там доходность очень низкая», — рекомендовал глава национального банка.