В Минтруда назвали суммы, которые будут получать пенсионеры и молодые мамы

Министерство труда и соцзащиты подготовило поправки в законы, чтобы повысить пенсии и пособия. В ведомстве уже посчитали, сколько теперь будут получать пожилые люди и молодые мамы, передает «КТК».

Соответствующий указ подписал глава государства. В общей сложности, к 1 июля казахстанские пенсии вырастут на 20 процентов. В итоге минимальный размер выплат на заслуженном отдыхе вырастет на 8 тысяч тенге. Таким образом, средняя пенсия составит 66 тысяч вместо прежних 55. А вот пособия по рождению детей в этом году увеличатся на 27 процентов. Если раньше женщины за первого, второго и третьего ребенка получали чуть больше 66 тысяч, то в середине года эта сумма превысит 86 тысяч. За четвертого и последующего ребенка будет полагаться 142 тысячи 947 тенге. На эти надбавки в бюджете уже предусмотрели почти 82 миллиарда. Повышение проходит в два этапа: январская прибавка в 9 процентов и окончательная сумма – с июля этого года.