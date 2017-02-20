Известен состав сборной Казахстана по хоккею на Азиатских играх-2017 в Японии

Соревнования пройдут с 22 по 26 февраля пройдет в японском Саппоро. Соперниками сборной Казахстана будут команды Японии, Южной Кореи и Китая.

Казахстанская федерация хоккея на своем официальном сайте назвала состав национальной сборной на зимние Азиатские игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список делегатов вошли 22 хоккеиста: два вратаря и двадцать полевых игроков, многие из которых недавно завоевали серебряные медали Универсиады-2017 в Алматы.

Вратари: Сергей Кудрявцев («Торпедо»), Виталий Колесник («Барыс»).

Защитники: Артемий Лакиза («Номад»), Георгий Дульнев («Сарыарка»), Антон Казанцев («Арлан»), Станислав Зинченко («Номад»), Мадияр Ибрайбеков («Барыс»), Иван Степаненко («Номад»), Александр Куршук («Южный Урал»).

Нападающие: Илья Ковзалов («Номад»), Нурсултан Бельгибаев («Барыс»), Константин Савенков («Арлан»), Никита Михайлис («Барыс»), Дмитрий Гренц («Барыс»), Ярослав Евдокимов («Номад»), Антон Петров («Арлан»), Ильгиз Нуриев («Кулагер»), Максим Волков («Кулагер»), Антон Сагадеев («Сарыарка»), Кирилл Савицкий («Номад»), Алихан Асетов («Номад»), Алексей Анциферов («Арлан»).

Также в официальную заявку Казахстана на Азиаду, состоящую в общей сложности из 26-ти человек, вошли четыре тренера: главный наставник Сергей Старыгин, а также Юрий Михайлис, Георгий Верещагин и Владислав Занковец.