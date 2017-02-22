Изменить требования к аптекам предлагает депутат Мажилиса Парламента РК

Ирина Аронова, депутат Мажилиса Парламента, на пленарном заседании попросила министерство здравоохранения изменить требования к аптекам, поскольку многие из них окажутся невыполнимыми и приведут к закрытию учреждений, передает Today.kz.

«С внедрением в фармацевтической сфере международных стандартов надлежащих фармацевтических практик GXP с 1 января 2018 года (…) пункт, который на сегодня очень сложен в реализации, это пункт стандарта надлежащей аптечной практики GPP, касающийся обязательного проведения в розничных аптеках медицинского диагностического тестирования», — заявила Аронова.

По мнению депутата, эти требования не соответствуют функциям аптеки, так как заменяют работу поликлиник. Более того, такие требования приведут к увеличению затрат и стоимости лекарственных средств, закрытию большей части аптек, снижению доступа сельского населения к лекарственной помощи, а также сокращению рабочих мест на рынке фармацевтических услуг.

«Наличие таких кабинетов будет актуально в больших городах, где большая проходимость, но это уже из разряда вопросов конкуренции, а не обязательных требований для всех аптек. Крупные сети аптек останутся на рынке, а маленькие закроются. Расходы по содержанию аптеки в сельском населенном пункте составляют сейчас 450-500 тысяч тенге в месяц, а с увеличением штата и площадей, оборудования увеличатся почти в три раза. Кроме того, чтобы оборудовать все дополнительные рабочие места и увеличить площадь аптеки, потребуется 8-10 миллионов тенге плюс кадры, которых не хватает», — подчеркнула Ирина Аронова.

Депутат Мажилиса просит министра изменить редакцию стандарта надлежащей аптечной практики и исключить нефункциональные для аптеки требования.