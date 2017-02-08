Итоги Универсиады-2017: хоккей

Сегодня состоялась решающая схватка между хоккейными командами России и Казахстана.

Схватка окончилась счётом 1:0. По итогам матча первое место завоевала Россия, Казахстан занял второе, и на третьем месте оказалась команда из Канады.

Первая двадцатиминутка прошла вничью. Казахстанцы стойко защищали тыл и решительно переходили в атаки, однако роковая шайба всё же прорвалась в ворота во втором периоде.

Наши спортсмены всё же не пропустили шайб в третьем отрезке игры и завоевали сборной страны серебро.