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Итоги Универсиады-2017: хоккей

Сабина 2 часа назад Комментировать 32

Сегодня состоялась решающая схватка между хоккейными командами России и Казахстана.

Схватка окончилась счётом 1:0. По итогам матча первое место завоевала Россия, Казахстан занял второе, и на третьем месте оказалась команда из Канады.

Первая двадцатиминутка прошла вничью. Казахстанцы стойко защищали тыл и решительно переходили в атаки, однако роковая шайба всё же прорвалась в ворота во втором периоде.

Наши спортсмены всё же не пропустили шайб в третьем отрезке игры и завоевали сборной страны серебро.

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Автор: Сабина

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