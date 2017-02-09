Инцидент с казахстанскими туристами произошёл в аэропорту Южной Кореи

В Южной Корее прямо в аэропорту казахстанские туристы нецензурно бранились и требовали еду. Сейчас в МИД Казахстана выясняют все обстоятельства инцидента, видео с которым уже блуждает по Сети.

На кадрах ролика, заснятого очевидцами, казахстанцы спорят с сотрудниками аэропорта Сеула, которые не впускают их в страну. Люди бранятся и ведут себя агрессивно, одна девушка даже громко просит еду. Эти люди находятся в таможенной зоне больше 10 часов, передает корреспондент 31 канала. Случаи, когда граждан из Казахстана не впускают в Южную Корею, последнее время учащаются.

Живущий в Сеуле уже несколько лет казахстанец Артем Ким уверяет, что виноваты сами люди, не знающие правил въезда. Молодой человек добавляет, что много людей приезжают в поисках заработка. Они едут на два месяца, а потом становятся нелегалами и уходят работать в рестораны, на заводы, на поля. Поэтому при неимении трудовых контрактов и обратного билета рассчитывать на пропуск в чужую страну не приходится.

Между Казахстаном и Южной Кореей заключено специальное соглашение, согласно которому въезд в эту страну для наших соотечественников безвизовый. Многие наивно полагают, что отсутствие визы дает им безграничные права, говорит директор одной из алматинских турфирм.

Культура Южной Кореи сегодня набирает небывалую популярность, что делает страну вдвойне привлекательнее для туристов со всего света. Кроме того, Корея знаменита на весь мир своими передовыми технологиями в медицине, поэтому отбоя от гостей обычно нет. Но эти люди, въезжая в страну, имеют все документы — от страховок до трансферного ваучера.

Власти Кореи усилили контроль над трудовыми мигрантами и ужесточили требования. В МИД Казахстана ситуацию не комментируют до выяснения всех обстоятельств. Во избежание подобных происшествий специалисты просят перед отъездом внимательно изучать законы страны пребывания и заблаговременно подготовить необходимые документы.

Кстати, в следующем году Южная Корея будет проводить 23 зимние Олимпийские игры.