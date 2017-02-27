«Игра вслепую» на сцене Караганды

Репертуар Карагандинского русского драматического театра им. К. С. Станиславского пополнился новым спектаклем «Игра вслепую», передает официальный информационный портал Карагандинской области.



Постановка посвящена проблеме экстремизма и терроризма. Как пишет портал, сделана «Игра вслепую» по заказу областного управления по делам религий.

Автор пьесы и режиссер – ведущий актер театра Денис Цветков. Для него постановка стала драматическим дебютом.

Сценарий основан на реальных событиях. В подготовке к нему помогали консультанты – религиозные деятели и сотрудники силовых и правоохранительных органов.

По сценарию постановки молодая пара едет в Тунис, однако романтическое путешествие обернулось трагедией: девушка стала жертвой теракта. Переживая смерть любимой, супруг попал под влияние вербовщиков и сам чуть не стал убийцей.



Зрители тоже оказываются вовлеченными в действие — облачившись в пояс шахида, герой входит в зал и молча садится на свободное место.

«Это – спектакль-назидание, поучение. Это – наша боль, наш ответ на то, что происходит в нашем сложном мире. Любой человек невольно может стать пешкой в чужих руках. Найдутся те, кто из коварных целей воспользуется человеческими слабостями и заблуждениями. «Игра вслепую» призывает относиться к жизни как к наивысшей ценности», – отметил Денис Цветков.

По материалам сайта karaganda-region.gov.kz